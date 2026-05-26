Дзюдоистка из Красноярского края завоевала серебро международного турнира

Спортсменка Красноярского края Валерия Соловей стала серебряным призером международных соревнований по дзюдо — Кубка Анатолия Рахлина. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта. На пути к финалу Валерия одержала победы над Акмаржан Турдажиевой из Кыргызстана и Екатериной Ягич из Самарской области. В решающей схватке красноярская дзюдоистка уступила Анастасии Антоновой из Волгоградской области и стала обладательницей серебряной медали. Всего в турнире приняли участие около 300 спортсменов из семи стран в возрасте до 21 года. Отметим, что Валерия Соловей является воспитанницей спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо Красноярска и спортсменкой Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили. В феврале этого года девушка уже завоевала серебряную медаль первенства России среди дзюдоистов до 21 года, а в апреле стала бронзовым призером первенства страны среди спортсменов до 23 лет.