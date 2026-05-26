В Камышине почтили память студентов Старобельского колледжа

В Камышине почтили память студентов из Старобельского колледжа, погибших в результате удара ВСУ.

В Камышине почтили память студентов из Старобельского колледжа, погибших в результате удара ВСУ.

— Мемориальная акция прошла накануне у Дворца культуры «Текстильщик». К зданию пришли неравнодушные камышане — молодежь и представители общественности, — рассказали в администрации города.

На импровизированном мемориале накануне вечером появились не только цветы, но и игрушки, ведь некоторым погибшим студентам было всего по 18 лет.

— В знак скорби жители Камышина зажгли десятки свечей. Их пламя — символ нашей общей боли и светлой памяти о каждом ушедшем, — заявили в Камышине.

Трагедия в Старобельском колледже произошла в ночь на 22 мая. Жертвами удара ВСУ стал 21 человек. Еще 65 студентов пострадали.

— Такой крупный, бесчеловечный и, как я уже сказал, жестокий акт произошел на территории республики впервые, когда погибло достаточно большое количество детей, — заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В республике, где накануне состоялись первые похороны погибших студентов, объявили двухдневный траур.

Фото администрации Камышина.

Биография Леонида Пасечника
Проделавший путь от сотрудника Службы безопасности Украины до главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считается сегодня в РФ видным политическим деятелем. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше