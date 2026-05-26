В Омске приступают к ремонту тротуаров и дорог в частном секторе

Администрация Омска объявила о начале масштабного ремонта тротуаров по всему городу. На эти цели в этом году выделено 190 млн руб. В плане около 300 объектов, 42 из которых расположены в частном секторе. Заявки от жителей собирали до конца прошлого года. В списке почти 60 объектов.
Ранее мы писали, что в бюджете города на текущий год заложено около 350 миллионов рублей на аварийно-восстановительный ремонт омских дорог. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» капитально будут отремонтированы пять ключевых участков, включая улицу Пушкина и часть Красного пути. На это из областного бюджета выделено 680 млн руб.