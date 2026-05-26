В ЕАО 17 летний юноша угнал мотоцикл

Сотрудники следственно оперативной группы в короткие сроки установили личность и местонахождение подозреваемого — им оказался 17 летний местный житель. По его словам, он заметил мотоцикл знакомого, откатил его на расстояние от дома, завёл двигатель и отправился кататься. Во время поездки юноша не справился с управлением, съехал в кювет, оставил мотоцикл и вернулся домой пешком.