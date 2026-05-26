В ЕАО 17 летний юноша угнал мотоцикл

В дежурную часть МО МВД России «Ленинский» поступило заявление от 23 летнего жителя села Ленинского о краже мотоцикла, приобретённого им за 45 000 рублей, сообщает полиция ЕАО. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Владелец пояснил, что припарковал транспортное средство около подъезда вечером. На следующий день он обнаружил пропажу и, не найдя мотоцикл самостоятельно, обратился в полицию.
Сотрудники следственно оперативной группы в короткие сроки установили личность и местонахождение подозреваемого — им оказался 17 летний местный житель. По его словам, он заметил мотоцикл знакомого, откатил его на расстояние от дома, завёл двигатель и отправился кататься. Во время поездки юноша не справился с управлением, съехал в кювет, оставил мотоцикл и вернулся домой пешком.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Транспортное средство изъято и находится на ответственном хранении до решения суда.
