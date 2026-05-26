Хабаровский «Союз художников России» приглашает комсомольчан на выставку

В Комсомольске-на-Амуре с 29 мая развернется экспозиция «85 лет Хабаровскому краевому отделению ВТОО “Союз художников России”. На выставке представят работы местных авторов, которые в своих произведениях делают акцент на самобытности Дальнего Востока, сообщает ИА “Хабаровский край сегодня”.
На сегодняшний день в краевом отделении союза состоит 115 художников. Классическая живопись, музейная графика, храмовое искусство и этнокультурные практики — это лишь малая часть направлений, в которых они работают.
Творчество 40 авторов объединит юбилейная выставка, лейтмотивом которой станет развитие изобразительного искусства Хабаровского края в ретроспективе.
— Развитие Хабаровского отделения неразрывно связано с именами выдающихся художников, чья преданность профессии, глубина таланта и гражданская позиция способствуют формированию особого художественного облика региона. Коллектив хабаровских художников всегда ярок и индивидуален, успешен и признан среди коллег, искусствоведов и знатоков изобразительного искусства, у коллекционеров и посетителей художественных выставок, — рассказали организаторы выставки.
Экспозиция разножанровая, в ней представлены пейзажи, портреты, натюрморты, а также работы на историческую, батальную, религиозную тематику. Отдельного внимания заслуживают монументальные и мемориальные формы.
Что касается жанровой составляющей художественных произведений, то и тут полет фантазии местных авторов ничем не ограничен: на выставке представят работы, выполненные акварелью, пастелью, маслом, акрилом, темперой, а также в смешанной технике. В музее разместят станковую, печатную и даже компьютерную графику.
— Экспозиция подчеркивает самобытность дальневосточной художественной школы, ее связь с природным ландшафтом региона, исторической памятью и культурной идентичностью. Выставка отражает ключевые исторические события, героические и трагические страницы отечественной истории, а также произведения, посвященные повседневной жизни, природе и личным художественным переживаниям авторов, — подчеркнули в пресс-службе Музея изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре.
Каждый желающий сможет посетить выставку до 28 июня и поближе познакомиться с культурой родного края.