Неисправные кондиционеры в автобусах будут оперативно ремонтировать в Челябинске

В Челябинске усилили техосмотр автобусов в жаркую погоду: теперь на семи кольцевых развязках работают ремонтные бригады, которые будут оперативно устранять все неисправности, в том числе поломки кондиционеров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.