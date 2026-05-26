Неисправные кондиционеры в автобусах будут оперативно ремонтировать в Челябинске

В Челябинске усилили техосмотр автобусов в жаркую погоду: теперь на семи кольцевых развязках работают ремонтные бригады, которые будут оперативно устранять все неисправности, в том числе поломки кондиционеров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В мэрии добавили, что тема комфорта в транспорте, особенно в жару, — в приоритете.
«Все водители и кондукторы транспортного предприятия прошли инструктаж о важности включения кондиционеров в жаркую погоду», — добавили в городской администрации.
Контроль за температурой в транспорте усилили еще в середине мая. Тогда же один из перевозчиков понес наказание за то, что водитель якобы забыл включить кондиционер в автобусе.