Глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с госсекретарем США Марко Рубио довел до американской стороны, что российская армия приступает к планомерным ударам по киевским объектам, задействованным для нужд украинских Вооруженных сил. Об этом сообщает российское ведомство.
«По поручению президента РФ Владимира Путина Сергей Лавров официально довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории Вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений», — гласит сообщение.
Лавров напомнил госсекретарю о необходимости эвакуации дипломатического персонала и других граждан из Киева. Он также заявил о сожалении из-за стремления киевского режима и европейских элит подорвать достигнутые на Аляске в прошлом году соглашения между Россией и США.
В понедельник МИД России предупредил об ответом ударе по центрам принятия решений и командным пунктам на Украине. Также в качестве законных целей рассматриваются объекты ВПК, которые Киев задействует совместно с натовскими экспертами, обеспечивающими поставки деталей, разведданные и наведение на цель.
Ночью 22 мая БПЛА ВСУ нанесли удар по студенческому общежитию в Старобельске, где жили 86 человек. Здание разрушилось, погиб 21 человек.
В МИД РФ отметили, что режим Владимира Зеленского и его западные спонсоры проигнорировали требования международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года и Конвенцию о правах ребенка 1989-го.
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что атака была целенаправленной. Выжившие подростки свидетельствуют: дроны долго кружили над ними и стреляли прицельно. В ответ на инцидент в Старобельске в ЛНР российские военные поразили цели, относящиеся к военному руководству Украины, применив ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон».
Как сообщал KP.RU, по свидетельствам жителей Киева, киевский главарь Зеленский позорно бежал из столицы перед ударом российским «Орешником».