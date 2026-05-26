РФ начала системные удары по центрам принятия решений на Украине: МИД проинформировал США

«По поручению президента РФ Владимира Путина Сергей Лавров официально довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории Вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений», — гласит сообщение.