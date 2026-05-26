Челябинкие пляжи будут патрулировать из-за последнего звонка

В Челябинске в преддверии единого последнего звонка, который пройдёт 26 мая, власти приняли решение усилить патрулирование и контроль на городских пляжах. Глава города Алексей Лошкин поручил увеличить число матросов-спасателей на официальных местах купания, поскольку ожидается, что после торжественных мероприятий многие выпускники отправятся к водоёмам.
В мэрии отмечают, что повышенные меры безопасности необходимы: в этом купальном сезоне на водоёмах региона уже произошло несколько трагических случаев, в том числе гибель взрослого и ребёнка. Власти призывают выпускников и их родителей быть особенно внимательными и соблюдать все правила безопасности на воде.
Кроме того, на аппаратном совещании обсуждался вопрос исправности кондиционеров в общественном транспорте — уже проведены рейды по проверке их работы. Также продолжается подготовка к пожароопасному сезону: глава города обратил внимание на необходимость не оставлять скошенную траву на газонах, чтобы снизить риск возгораний.