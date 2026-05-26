Космонавт Иван Вагнер хотел бы полететь в космос командиром экипажа

Герой России сообщил, что по завершении экспедиции в Пинежском заповеднике планирует пройти медкомиссию для того, чтобы получить допуск к полету.

АРХАНГЕЛЬСК, 26 мая. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса, Герой России Иван Вагнер хотел бы еще раз совершить полет в космос, но уже в качестве командира экипажа. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС в Архангельске перед стартом комплексной научной экспедиции в Пинежский заповедник.

«Еще пока не летал как командир, поэтому хочется слетать именно командиром», — сказал Вагнер.

Кроме того, космонавт сообщил, что по завершении экспедиции в Пинежском заповеднике планирует пройти медкомиссию для того, чтобы получить допуск к полету. «Медкомиссия выдает допуск для назначения в экипаж», — уточнил он.

Вагнер родился 10 июля 1985 года в поселке Североонежск Плесецкого района Архангельской области. Он дважды летал в космос в качестве бортинженера. Первый полет проходил с 9 апреля 2020 года по 22 октября 2020 года, продолжительность составила 196 суток. Второй полет прошел с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025 года, тогда он являлся и спецкором ТАСС на Международной космической станции (МКС). Продолжительность полета составила 220 суток. В соответствии с программой работ на российском сегменте МКС Алексей Овчинин и Вагнер выполнили один выход в открытый космос продолжительностью 7 часов 17 минут 24 секунды.

МКС: орбитальная лаборатория человечества
МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.
