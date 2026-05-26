Космонавт Иван Вагнер хотел бы полететь в космос командиром экипажа

Вагнер родился 10 июля 1985 года в поселке Североонежск Плесецкого района Архангельской области. Он дважды летал в космос в качестве бортинженера. Первый полет проходил с 9 апреля 2020 года по 22 октября 2020 года, продолжительность составила 196 суток. Второй полет прошел с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025 года, тогда он являлся и спецкором ТАСС на Международной космической станции (МКС). Продолжительность полета составила 220 суток. В соответствии с программой работ на российском сегменте МКС Алексей Овчинин и Вагнер выполнили один выход в открытый космос продолжительностью 7 часов 17 минут 24 секунды.