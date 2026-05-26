Хабаровский ефрейтор вручную укрепил дорогу и вывел машину из-под обстрела

Ефрейтор Сергей Сущик из мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, за один рейс в зоне боевых действий сделал столько, что хватило на три медали. Он вытащил многотонную машину из дорожной ловушки, а позже увёл её из-под артиллерийского огня, сохранив и технику, и ценный груз, сообщает пресс-служба ВВО.