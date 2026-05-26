Хабаровский ефрейтор вручную укрепил дорогу и вывел машину из-под обстрела

Ефрейтор Сергей Сущик из мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, за один рейс в зоне боевых действий сделал столько, что хватило на три медали. Он вытащил многотонную машину из дорожной ловушки, а позже увёл её из-под артиллерийского огня, сохранив и технику, и ценный груз, сообщает пресс-служба ВВО.
Всё началось во время переброски имущества в район временного размещения подразделения. На одном из участков дороги, вблизи линии боевого соприкосновения, внезапно обвалилась насыпь. Грузовик накренился под опасным углом и мог в любой момент уйти в овраг. Ефрейтор мгновенно остановил движение, осмотрел машину и местность, а затем вручную частично разгрузил транспорт и укрепил проблемный участок подручными материалами.
Когда дорога перестала представлять угрозу, Сущик спокойно вывел грузовик на безопасный участок и продолжил движение. Казалось бы, самое страшное позади. Но уже в районе разгрузки начался внезапный артиллерийский обстрел. Ефрейтор быстро сориентировался, завёл машину в укрытие и уберёг её от осколков.
Именно благодаря его выдержке, хладнокровию и умелым решениям подразделение не потеряло ни груза, ни техники и сохранило боевую готовность. За эти действия Сергей Сущик получил государственную медаль Жукова, а также ведомственные «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени.