Серебряков раскрыл эмоции после поражения омского «Авангарда» за «33 секунды»

После пропущенного гола в овертайме внутри не было ничего. Опустошение. Арена вовсю праздновала, а у меня в ушах ультразвук. И такая же тишина в раздевалке. Эта тишина была громче, чем вся арена. Ги Буше тоже трудно было подобрать слова. И так все было понятно. Весь год шли к этому и проиграли так обидно. Он сказал, что гордится нами. И знал, что мы сделали все зависящее, чтобы пройти дальше.