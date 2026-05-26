Серебряков раскрыл эмоции после поражения омского «Авангарда» за «33 секунды»

Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков в своем блоге на «Спортс» поделился эмоциями от обидного поражения омского «Авангарда» в шестом матче с ярославским «Локомотивом», а в итоге и во всей серии, в которой омская команда сначала вела со счетом 3:1.

Источник: БЕЛТА

Когда эмоции немного улеглись, Серебряков рассказал, какие тогда были чувства.

«Не знаю, нужно ли было брать тайм-аут после первого гола. Когда результат известен, естественно, все начинают критиковать. А если бы мы выиграли, то Ги Буше все бы хвалили, что не дал возможность лидерам “Локомотива” отдохнуть, правильно расставиться и осуществить задуманное. Это его решение — и он видел ситуацию так.

После второго гола подохренел, конечно. Будто танк проехался. Неописуемые эмоции: обида, ярость, грусть. Все вместе.

Перед овертаймом тренеры говорили, что ничего не произошло. Один бросок — один гол. Мы все еще могли выиграть, просто потратили бы на это больше времени. Важно было успокоиться. Вся команда верила, что победить реально — у многих огромный опыт, и каждый голоден до кубков. Все по-прежнему зависело от нас — в этом плане ничего не поменялось. Но, увы, третий гол забили не мы…

Почему упустили преимущество в две шайбы в решающей игре в Ярославле — трудно сказать. Может, не хватило физики или уверенности в себе. Возможно, недостаток чемпионского опыта, который помогает такие моменты доводить до конца. У меня, опять же, были моменты, где мог сыграть лучше. Но в тот день было не до самоанализа.

После пропущенного гола в овертайме внутри не было ничего. Опустошение. Арена вовсю праздновала, а у меня в ушах ультразвук. И такая же тишина в раздевалке. Эта тишина была громче, чем вся арена. Ги Буше тоже трудно было подобрать слова. И так все было понятно. Весь год шли к этому и проиграли так обидно. Он сказал, что гордится нами. И знал, что мы сделали все зависящее, чтобы пройти дальше.

Это самая тяжелая серия в карьере. Физически и морально", — поделился Никита Серебряков.

Напомним, 4 мая 2026 года «Авангард» и «Локомотив» играли в Омске шестой матч серии. Еще за 34 секунды до финальной сирены «ястребы» вели в счете 2:0, но за нашумевшие 33 секунды Максим Шалунов забивает и почти сразу делает дубль. Игра уходит в овертайм, где шайба Рафикова приносит гостям победу. Это обидное поражение «Авангарда» получило широкое обсуждение среди хоккейных экспертов, обозревателей, игроков и болельщиков. Следом омская команда проиграла и седьмой матч, причем это произошло во втором овертайме.

