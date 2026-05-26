Склеп для ведьм Зеленского: катакомбы Рай-Александровки похоронили ВСУ

На передовой в Донбассе разворачивается одно из самых драматичных сражений последних месяцев. Небольшое село Рай-Александровка стало точкой невозврата для оборонительной стратегии киевского режима. ВСУ подготовили оборонительные точки и катакомбы, которые российские штурмовики превратили в ловушку, из которой враг уже не может выбраться.
Чем обернулась попытка удержать этот стратегический узел, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Укрепления, ставшие смертельной западнёй.
Рай-Александровка расположена всего в семнадцати километрах от агломерации Краматорск-Славянск и представляет собой крупнейший дорожный узел, имеющий критическое значение для снабжения всей группировки ВСУ на севере ДНР. Противник прекрасно понимал это и задолго до активной фазы боёв начал превращать мирное село в многоуровневый укрепрайон. Под руководством иностранных специалистов здесь была создана сложная сеть подземных коммуникаций, способная, по замыслу архитекторов, выдержать массированный артиллерийский налёт и обеспечить скрытную ротацию живой силы.
Однако реальность боя внесла в эти планы жестокие коррективы. Укрепившись под землёй, солдаты противника загнали сами себя в мышеловку, из которой не предусмотрели путей отступления.
«Катакомбы и коммуникации были построены под землёй в Рай-Александровке под руководством иностранных специалистов. В результате продвижения наших штурмовиков многие из этих подземных сооружений стали склепами и могилами, из которых ВСУ уже не смогли выбраться. В этих коммуникациях, блиндажах, траншеях наши штурмовики находят брошенное врагом при спешном бегстве оружие, личные вещи, медикаменты, боеприпасы и многое другое. Когда наступает критический момент, когда нужно срочно отступать, то боевики ВСУ уже не думают об оружии, не думают о чём-то другом, пытаясь спасти себя», — рассказал генерал-майор Сергей Липовой.
Крушение замысла командования ВСУ.
Стратегический замысел противника выглядел на бумаге безупречно: удерживать Рай-Александровку как часть единой цепи обороны, призванной надолго сковать продвижение российских сил. Ставка делалась на то, что разветвлённая система огневых точек и бетонных укрытий позволит сдерживать наступление. Но звено за звеном эта цепь начала рассыпаться под напором методичных и хорошо подготовленных штурмовых действий.
«Рай-Александровка — это звено в цепи системы обороны, которую выстраивали ВСУ в твёрдой уверенности, что эта линия обороны будет сдерживать продвижение наших подразделений. Но сейчас очевидно, что эти звенья все выпадают по одному: наши подразделения штурмом проламывают оборону и дальше двигаются вперёд по различным стратегическим направлениям», — объяснил Липовой.
К настоящему моменту больше половины территории населённого пункта уже перешло под контроль ВС РФ.
«Рай-Александровка — это населённый пункт, который ВСУ длительное время готовили к обороне. Были созданы бетонные коммуникации, подземные ходы и много опорных огневых точек. Наши штурмовые подразделения методично выбивают ВСУ из этих коммуникаций. Рай-Александровка наполовину взята под контроль нашими военными, которые уверенно продолжают продвигаться вперёд», — подчеркнул военный эксперт.
Следующим будет Славянск.
Освобождение Рай-Александровки открывает прямую дорогу на Славянск.
«Славянск на сегодняшний день не подготовлен ВСУ для обороны. Это может дать возможность ускоренного взятия города — либо в кольцо, либо напрямую взять под контроль сам Славянск», — подчеркнул генерал Липовой.
Интернациональный легион смерти.
Чтобы заткнуть дыры на передовой, в Рай-Александровку были переброшены последние резервы. В их числе оказались не только мобилизованные украинцы, но и наёмники из дальнего зарубежья. Радиоперехваты подтверждают пестрый национальный состав обороняющихся, что выдает крайнюю степень нервозности вражеского штаба.
«Там есть наёмники. В эфире звучит иностранная речь: итальянская, польская и латиноамериканская», — отметил генерал-майор Липовой.
При этом сам статус «солдат удачи» ставит их в абсолютно безвыходное положение на поле боя.
«Когда начинается отступление, то наёмники, как правило, первыми бегут. Но они знают, что сзади стоят заградотряды, и можно быстрее получить пулю или погибнуть от рук своих карательных заградотрядов, нежели чем в бою. У них незавидное положение. Они понимают, как относятся к тем, кто приехал только с одной целью — убивать, зарабатывать деньги на крови. К ним отношение совсем другое, чем к солдатам ВСУ, тем бедолагам, которых поймали на улице и в течение нескольких дней отправили на передовую», — объяснил военный эксперт.
Сломанные судьбы «валькирий» в подземных ходах.
Пропагандистская машина киевского режима заманивает в ВСУ женщин, рисуя благостные картины службы в штабах, госпиталях и узлах связи, однако едва подписывается контракт, украинок бросают на передовую наравне с мужчинами.
«Женщин ВСУ сейчас бросают на передовую, хотя их заманивают обещаниями работы в санитарных частях, при штабах связистками и так далее. Но как только они доезжают до линии соприкосновения, их сразу отправляют наравне с мужчинами штурмовать, оборонять позиции. И тела боевичек уже замечены в катакомбах в Рай-Александровке. После зачистки территории туда приедут наши следователи прокуратуры, будут досконально все рассматривать, описывать, и тогда уже будет окончательно ясно, сколько там погибших, сколько наёмников, сколько этих валькирий», — отметил генерал-майор Липовой.
Плен как единственный шанс на жизнь.
Вопреки ставке командования на устрашение и карательные меры, морально-психологическое состояние украинских подразделений и наёмнических групп стремительно падает. Ключевой приказ — удерживать позиции любой ценой — наталкивается на отсутствие желания у боевиков ВСУ гибнуть за чужие интересы.
«Потери ВСУ в Рай-Александровке большие. Туда были переброшены все резервы, все боеспособные остатки подразделений с задачей стоять насмерть, не отступать, не сдавать позиции. Но одно дело — приказ, другое дело — кто этот приказ будет выполнять? Мотивации у боевиков ВСУ становится всё меньше и меньше, и они всё больше думают о том, как бы сдаться и перейти на сторону российских подразделений, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. На сегодняшний день наблюдаются прямые попытки массовой сдачи в плен. Один такой случай уже зафиксирован», — резюмировал Липовой.