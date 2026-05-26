В Болгарии сообщили о давлении из-за закона о ЛГБТ*-пропаганде

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен резко отреагировала на принятие в Болгарии закона, запрещающего пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) в школах и детских садах. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев.
По словам парламентария, инициатива его партии «Возрождение» была поддержана и принята, несмотря на политические разногласия в парламенте. Он утверждает, что закон получил широкую общественную поддержку в стране.
Георгиев заявил, что в Брюсселе негативно восприняли принятие документа, однако внутри Болгарии, по его словам, он был одобрен гражданами, что и повлияло на голосование ряда политических сил.
Он также отметил, что даже партии с проевропейской позицией поддержали закон под давлением общественного мнения.
Ранее болгарские и европейские политики уже не раз вступали в споры вокруг вопросов образования, ценностей и регулирования контента для несовершеннолетних. В Евросоюзе такие инициативы традиционно оцениваются через призму соблюдения прав человека и антидискриминационного законодательства.
*Движение признано в РФ экстремистским и запрещено.