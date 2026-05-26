Легендарного генерала Сагадата Нурмагамбетова почтили в Алматы

Мероприятие собрало военнослужащих Алматинского гарнизона, ветеранов Вооруженных сил, курсантов военных вузов и родственников прославленного военачальника. Среди участников была и дочь генерала — Айсулу Сагадатовна Нурмагамбетова.
Человек, который прошел войну и создал армию независимого Казахстана.
Имя Сагадата Нурмагамбетова занимает особое место в истории страны. Его судьба — это история человека, который прошел через Великую Отечественную войну, участвовал в освобождении Европы и спустя годы стал одним из создателей современной казахстанской армии.
Во время войны он прошел путь от командира пулеметного взвода до командира батальона. Подразделение Нурмагамбетова участвовало в штурме рейхсканцелярии в Берлине — одном из ключевых эпизодов последних дней войны.
За мужество и героизм 27 февраля 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Почему его имя до сих пор имеет значение.
После войны Сагадат Нурмагамбетов продолжил службу, но главная историческая миссия ждала его уже в независимом Казахстане.
Именно ему доверили создание национальных Вооруженных сил в начале 1990-х. В период, когда страна только формировала собственные государственные институты, необходимо было буквально с нуля выстроить систему обороны, подготовить офицерский корпус и определить будущее армии.
Многие военные эксперты называют Нурмагамбетова человеком, который заложил фундамент казахстанской армии.
При этом сослуживцы вспоминают его не только как жесткого и дисциплинированного руководителя, но и как офицера старой школы, для которого честь, ответственность и слово офицера были принципом жизни.
Атмосфера без пафоса — но с настоящим уважением.
Церемония в Алматы прошла без громких лозунгов и официальной помпезности. Военные, ветераны и молодые курсанты возложили цветы к мемориальной доске и почтили память генерала минутой молчания.
Для старшего поколения Сагадат Нурмагамбетов остается героем войны и государственным деятелем.
Для молодых офицеров и курсантов — примером того, как личная стойкость и преданность стране могут стать частью истории целого государства.
Почему такие события важны сегодня.
В последние годы тема исторической памяти в Казахстане приобретает особое значение. И фигура Сагадата Нурмагамбетова — это не только история о войне.
Это история о поколении людей, которые строили государство, принимали сложные решения и создавали систему безопасности страны в один из самых непростых периодов ее истории.
Именно поэтому память о первом министре обороны Казахстана продолжает объединять разные поколения — от ветеранов до молодых курсантов, которые только начинают свой путь службы Родине.