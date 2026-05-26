Более 100 гаражей в красноярских Тихих Зорях снесут из-за строительства новой дороги

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На правобережье для строительства дороги по улице Лесников планируется изъятие 103 гаражей и боксов в микрорайоне Тихие Зори. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.

Источник: НИА Красноярск

Речь идет об объектах в границах от нежилого здания № 29 до дома по ул. Свердловской, 237. В течение месяца собственникам направят уведомления об изъятии, после чего начнется оценка каждого объекта и определение размера компенсаций.

В департаменте градостроительства отмечают, что на 17 гаражных боксов документы о собственности не предоставлены. Владельцев просят обратиться по телефону 222−34−77 для уточнения данных.

Добавим, сейчас проект новой дороги проходит государственную экспертизу. Она соединит микрорайон Тихие Зори с улицей Свердловской и улучшить транспортную доступность района.