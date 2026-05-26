Душ и шторки в плацкарте: РЖД меняет вагоны для поездок

РЖД запускает плацкартные вагоны с душевыми кабинами и шторками. Россияне, как и волгоградцы, смогут оценить новый комфорт в поездах на юг. Правда, поставки новых вагонов произойдут постепенно, не будущим летом.
«Царьград» пишет: обновленные составы отправятся на самые загруженные направления — к Черному морю и на Дальний Восток. В вагонах увеличили полки, установили розетки 220 В, USB-порты и индивидуальные светильники. Появились отдельные душевые кабины и улучшенная вентиляция.
«Мы делаем ставку на персонализацию пространства: шторки, регулируемый климат, широкие полки», — заявил замгендиректора РЖД Иван Колесников. Он также отметил, что до 2030 года Тверской завод поставит 449 таких вагонов.
Уже сейчас стало известно, что билеты в новые вагоны могут стоить дороже обычных, но и уровень сервиса в них будет выше.
