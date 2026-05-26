Вот так встреча: В Иркутской области зафиксировали выход медведей к населённым пунктам

В региональном ГУ МВД России напомнили, что если человек увидел хищника в непосредственной близости — не нужно пытаться подкормить животное. Для безопасности нужно соблюдать дистанцию. Отогнать медведя можно громкими звуками. Кидать в хищника ничего не нужно, чтобы не вызвать у него агрессию. При обнаружении животного необходимо сообщить в полицию.