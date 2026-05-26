Вот так встреча: В Иркутской области зафиксировали выход медведей к населённым пунктам

IrkutskMedia, 26 мая. В Иркутской области сотрудники полиции за прошедшие сутки зафиксировали четыре факта выхода диких медведей к населённым пунктам региона. Хищников заметили жители Братского, Нижнеилимского и Качугского района.
Как рассказали в региональном ГУ МВД России, днём медведь забрался в приусадебный участок посёлка Зяба Братского района. Косолапый повредил четыре улья и скрылся. О происшествии в дежурную часть сообщил местный житель.
Также в Братском районе медведь заходил и на приусадебный участок деревни Куватка.
Хищника видели и в районе базы на 115-м км автодороги «Жигалово-Магистральный» в Качугском районе.
В Нижнеилимском районе вдоль дороги в районе рп. Янгель обнаружили целую семью диких животных: двух взрослых и двух маленьких медведей.
На места обнаружения хищников незамедлительно прибыли сотрудники полиции вместе с представителями службы по охране животного мира. В ходе осмотра территорий животных больше не обнаружили. Пострадавших в ходе инцидентов не было.
С местными жителями сотрудники ведомств провели профилактические беседы по соблюдению мер безопасности во время появления медведя в населённом пункте.
В региональном ГУ МВД России напомнили, что если человек увидел хищника в непосредственной близости — не нужно пытаться подкормить животное. Для безопасности нужно соблюдать дистанцию. Отогнать медведя можно громкими звуками. Кидать в хищника ничего не нужно, чтобы не вызвать у него агрессию. При обнаружении животного необходимо сообщить в полицию.
Ранее агентство рассказывало, что бурого заметили в районе посёлка Листвянка. Информация поступила в полицию 16 мая.