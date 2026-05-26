Рубио заявил о неизбежности открытия ближневосточных проливов после новых ударов США

После новых атак американской армии по объектам в Иране ближневосточные проливы так или иначе будут открыты. Об этом журналистам заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Проливы должны быть открыты, они будут открыты так или иначе, они должны быть открыты», — отметил он.
Рубио добавил также, что на согласование формулировок сделки с Ираном уйдет несколько дней.
Накануне госсекретарь США заявил, что соглашение между Америкой и Ираном по прекращению конфликта может быть заключено уже 25 мая. При этом сам хозяин Белого дома продолжает привычно чередовать угрозы с посулами, а иранцы дают понять, что вовсе не собираются отказываться от своих запасов высокообогащенного урана, на чем настаивает Вашингтон.
Также Рубио заявил, что на данный момент у США есть неплохие шансы договориться с Ираном по Ормузскому проливу и ядерной программе.