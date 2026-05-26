Рубио заявил о неизбежности открытия ближневосточных проливов после новых ударов США

Накануне госсекретарь США заявил, что соглашение между Америкой и Ираном по прекращению конфликта может быть заключено уже 25 мая. При этом сам хозяин Белого дома продолжает привычно чередовать угрозы с посулами, а иранцы дают понять, что вовсе не собираются отказываться от своих запасов высокообогащенного урана, на чем настаивает Вашингтон.