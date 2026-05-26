«Должен стать примером ответственного развития горного туризма»: Балаева о проекте Almaty Superski

Его значение выходит за рамки одного города и поможет укрепить международный имидж Казахстана как современного, открытого и конкурентоспособного туристического направления. «Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что туризм — это сложная сфера, в которой соединяются экономика, культура, безопасность и бизнес. Говоря о развитии горнолыжного туризма, Президент подчеркнул необходимость нового видения для Алматинского горного кластера. Именно в этом контексте необходимо рассматривать проект Almaty Superski. Это не просто вопрос строительства отдельной инфраструктуры. Это разговор о будущем Алматы, о развитии всей туристической отрасли Казахстана, о доступности гор для граждан, безопасности людей и ответственном отношении к уникальной природе Заилийского Алатау», — подчеркнула заместитель премьер-министра — министр культуры и информации.