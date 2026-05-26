Москва готовится стать главной «здравницей» для ближнего зарубежья и мира

За последние годы в столице модернизировали более 50 стационаров и поликлиник, внедрили цифровые сервисы и системы диагностики с использованием искусственного интеллекта. Наиболее востребованными направлениями среди иностранных пациентов становятся онкология, кардиохирургия, репродуктивная медицина и высокотехнологичное протезирование.
Эксперты отмечают, что стоимость лечения в Москве остается значительно ниже, чем в ряде европейских и азиатских клиник, при сопоставимом уровне технологий и квалификации специалистов. Дополнительным преимуществом называют возможность дистанционных консультаций и подготовки плана лечения еще до приезда пациента в Россию.
«Москва завершила масштабное переоснащение крупнейших стационаров. По ряду направлений московские врачи демонстрируют результаты, превосходящие показатели многих европейских и азиатских клиник. Внедрение ИИ-поддержки в диагностику позволяют иностранным пациентам получать консультации и план лечения еще до пересечения границы», — подчеркивает Юлия Юрчикова, руководитель компании по производству, регистрации и выводу на рынок изделий медицинского назначения.
По ее словам, одним из ключевых факторов становится изменение подхода к сервису в государственных клиниках.
«Главный момент — это стирание границ между “бюджетным” и “премиальным” сервисом. Многие клиники сегодня готовы предоставлять сервисные услуги наравне с частными медицинскими центрами, оставаясь при этом открытыми для работы в рамках ОМС», — отметила Юрчикова.
Она подчеркнула, что развитие медицинского туризма становится драйвером роста для столичного здравоохранения.
«Для города это означает приток валютной выручки и инвестиций, а для пациентов — доступ к технологиям, которые в других странах могут стоить в три-пять раз дороже. Доходы от иностранных пациентов позволяют закупать более дорогостоящее оборудование и удерживать лучшие кадры в государственных больницах, что в итоге повышает качество медицинской помощи», — добавила эксперт.
Ожидается, что дальнейшее развитие медицинского туризма позволит увеличить инвестиции в столичное здравоохранение, ускорить закупку современного оборудования и повысить качество медицинской помощи в системе ОМС.