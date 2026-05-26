К Соборной мечети в Красноярске запустят бесплатные шаттлы на Курбан-байрам

В Красноярске 27 мая во время празднования Курбан-байрама для прихожан Соборной мечети запустят бесплатные автобусы-шаттлы.
Это связано с ограничениями движения и стоянки транспорта в районе проспекта Металлургов и соседних улиц. Горожанам рекомендуют не ехать к мечети на личных автомобилях, так как припарковаться рядом не получится.
Два больших автобуса будут ходить по маршруту ТЦ «Авиатор» — Октябрьский мост — остров Татышев — ТЦ «Окей». Водителям советуют оставлять машины на парковках у конечных остановок шаттлов. Автобусы будут работать с 06:00 до 11:00 с интервалом около 15 минут.
Шаттлы будут останавливаться на всех остановках по пути следования. В том числе на остановке «Октябрьская», откуда можно пешком дойти до Соборной мечети.