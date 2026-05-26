Умер Сонни Роллинз, легендарный саксофонист

Умер знаменитый джазовый саксофонист Сонни Роллинз. Музыкант скончался в своем доме в Нью-Йорке. Ему было 95 лет. Информация опубликована на официальном сайте музыканта.
«С глубокой печалью и безграничной любовью мы сообщаем о кончине Сонни Роллинза. “Колосс саксофона” скончался 25 мая 2026 года у себя дома в Вудстоке, штат Нью-Йорк, в возрасте 95 лет», — говорится в сообщении.
В последние годы жизни Роллинз болел легочным фиброзом. Из-за этого он был вынужден завершить карьеру: последний раз он вышел на сцену в 2012 году, а с 2014-го полностью прекратил выступления.
В 1981 году Роллинз записал соло для песни The Rolling Stones «Waiting on a Friend». В 1966-м стал автором музыки к картине «Элфи», за что был номинирован на премию «Оскар».
Кроме этого, музыкант трижды удостаивался «Грэмми» — за лучший джазовый альбом 2000-го и лучшее инструментальное джазовое соло в 2005-м.
Ранее ушел из жизни американский певец группы The Osmonds’s Алан Осмонд.