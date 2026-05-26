Лососёвая путина-2026 для КМНС Хабаровского края пройдёт по новым правилам

С 30 мая в Хабаровском крае начинается очередная лососёвая путина, она продлится до 10 октября 2026 года. Уже известны объемы вылова, Хабаровский край сможет добыть 55 тысяч тонн красной рыбы, сообщат ИА «Хабаровский край сегодня».
На рыбалку традиционно выйдут рыбопромышленники, коренные малочисленные народы и рыбаки-любители.
Представителям КМНС надо иметь в виду, что год назад внесены изменения в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Он вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
Так вот согласно этому документу, лица, включенные в список как представители коренных малочисленных народов, смогут осуществлять традиционное рыболовство в беззаявительном порядке. То есть, им не надо будет каждый раз подавать заявление и подтверждать свое право на вылов рыбы.
А вот тем, кто относят себя к КМНС, но ещё не включены в список, необходимо до 1 сентября 2026 года подать документы в Федеральное агентство по делам национальностей.
Пока в Реестр КМНС в Хабаровском крае включено 11950 человек, это только половина представителей коренных малочисленных народов, проживающих в регионе. Но время, чтобы официально подтвердить свой статус, у них еще есть.
Подать заявление можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги); через многофункциональные центры (МФЦ) и напрямую в Федеральное агентство по делам национальностей (почтой или лично).