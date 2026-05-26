Гитарист МакSим сделал предложение возлюбленной на концерте в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. История любви случилась накануне на глазах тысячи красноярцев.
Во время концерта певицы МакSим в краевой столице произошел трогательный момент — гитарист артистки Станислав сделал предложение своей возлюбленной прямо на сцене. Музыкант пригласил девушку к себе во время выступления и признался ей в любви перед зрителями.
«У меня руки трясутся, извините. Волнуюсь. Я тебя люблю! Спасибо, что ты появилась в моей жизни! Я этого очень долго ждал», — сказал Стас со сцены.
Девушка ответила согласием и призналась, что для нее будет счастьем стать его женой.
{vk}video-99018106_456241065{/vk}
После предложения МакSим поздравила пару с помолвкой и отметила, что момент получился очень трогательным. Затем весь зал исполнил песню «Нежность».