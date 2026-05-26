«Последние звонки» проходят для выпускников Нижнего Новгорода

В этом году праздник отмечают свыше 21 тысячи школьников города.

Источник: Время

Торжественные «Последние звонки» начались в Нижнем Новгороде.

Как сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, поздравляя выпускников школы № 176 в Канавинском районе, в этом году праздник отмечают свыше 21 тысячи школьников города.

По словам Шалабаева, в городе звук последнего звонка услышат около шести тысяч выпускников 11-х классов и более 15 тысяч девятиклассников. Он подчеркнул важность этого этапа в жизни каждого учащегося и пожелал ребятам верить в свои силы и успешно сдать государственные экзамены. Градоначальник также выразил благодарность педагогам за их труд и терпение и поблагодарил родителей за поддержку.

Глава Канавинского района Артём Иванов тоже поздравил выпускников. Он отметил, что этот день особенный и неповторимый, пожелал сохранить теплые воспоминания и не забывать учителей, которые вложили в детей свои знания и силы.

Директор школы № 176 Ирина Овчинникова назвала последний звонок важным и эмоциональным событием для коллектива. Она отметила, как быстро повзрослели ученики, и пожелала им счастья, реализации планов и исполнения мечтаний: «Выпускники 2026 года, дерзайте, творите, побеждайте!».

В школе № 176 торжество прошло для 81 одиннадцатиклассника.