В России облегчили окуляр для прицелов стрелкового оружия

Новый окуляр разработан с вынесенным выходным зрачком, то есть с удобным расстоянием от линзы до глаза. Устройство состоит всего из трех линз. Две из них корректируют искажения и фокусируют лучи, еще одна линза обладает асферической поверхностью и позволяет добиться четкой картинки по всему полю зрения. Благодаря такой конструкции окуляр проще и дешевле производить, им удобнее пользоваться, в том числе в очках или шлеме. Кроме этого, его уменьшенные вес и размер особенно являются преимуществом для использования в портативных приборах.