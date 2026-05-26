В России облегчили окуляр для прицелов стрелкового оружия

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Сотрудники Новосибирского приборостроительного завода усовершенствовали конструкцию окуляра с вынесенным зрачком для прицелов стрелкового оружия и тепловизоров. Инженеры облегчили и упростили массу и габариты окуляра с сохранением высокого качества изображения, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

Как отмечают авторы разработки, современные носимые оптико электронные приборы стараются делать легче и компактнее, но так, чтобы качество изображения не ухудшалось. Чем легче прибор, тем удобнее им пользоваться, ведь это позволяет проще передвигаться с ним и помогает быстрее действовать в боевых условиях. Разработанные ранее окуляры при высоком качестве изображения имеют большую массу и габариты, а также усложненную конструкцию.

«Изобретение может быть использовано в оптико-электронных приборах с электронно-оптическими преобразователями или микродисплеями с диагональю до 25 мм, в частности, в телевизионных и тепловизионных наблюдательных приборах и прицелах для стрелкового оружия. Технический результат заключается в упрощении конструкции, уменьшении массы и габаритов окуляра при сохранении высокого качества изображения», — говорится в документе.

Новый окуляр разработан с вынесенным выходным зрачком, то есть с удобным расстоянием от линзы до глаза. Устройство состоит всего из трех линз. Две из них корректируют искажения и фокусируют лучи, еще одна линза обладает асферической поверхностью и позволяет добиться четкой картинки по всему полю зрения. Благодаря такой конструкции окуляр проще и дешевле производить, им удобнее пользоваться, в том числе в очках или шлеме. Кроме этого, его уменьшенные вес и размер особенно являются преимуществом для использования в портативных приборах.