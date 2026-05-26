Мать троих детей пропала в США после переезда к мужчине, обещавшему работу

37-летняя Энджел Уитакер из Вирджинии пропала после того, как переехала более чем на 100 миль к 59-летнему Дональду Пеннингтону, который обещал ей работу. В январе 2026 года она оставила свой дом в Бристоле и отправилась в Блуфилд (Западная Вирджиния). Однако к апрелю семья потеряла с ней связь, и 4 мая сестра женщины заявила о ее исчезновении. Об этом в понедельник, 25 мая, пишет New York Post.
По версии следствия, отношения пары стали напряженными. За несколько недель до исчезновения Уитакер переехала в отель, чтобы дистанцироваться от Пеннингтона. В последний раз ее видели 17 апреля, когда она якобы пришла на работу в состоянии алкогольного опьянения. Пеннингтон сообщил полиции, что отвез ее домой, но когда вернулся с работы, ее уже не было.
Бывшая девушка подозреваемого 12 мая заявила следователям: «Вы ее не найдете, он ее убил». По ее словам, во время ссоры Уитакер угрожала убить Пеннингтона, после чего он схватил ее за горло и душил, пока она не перестала дышать. Затем он показал бывшей фото тела жертвы, сделанное на ее телефон, после чего уничтожил устройство. Позже он купил несколько мешков цемента и, по версии следствия, закопал тело в Вирджинии.
Пеннингтон арестован 13 мая, вину он не признал. У Уитакер остались трое детей — 18, 17 и 12 лет, говорится в сообщении.
Зимой гражданка России пропала в США после телефонного разговора с родителями. Незадолго до инцидента 39-летняя женщина, проживавшая в Сиэтле, штат Вашингтон, пыталась развестись со своим мужем-американцем, который ее избивал. Позже никаких сообщений о ее местонахождении не появлялось.