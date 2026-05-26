BTS победила в номинации «Артист года» на премии American Music Awards

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Группа BTS одержала победу в главной номинации «Артист года» на музыкальной премии American Music Awards, церемония награждения которой состоялась в концертном зале MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. Об этом сообщил журнал Billboard.
Исполнившая на открытии премии песню Hooligan группа смогла обойти Тейлор Свифт, Гарри Стайлса, Кендрика Ламара, Леди Гагу, Сабрину Карпентер и других в борьбе за главную награду вечера.
American Music Awards учреждена в 1973 году в качестве альтернативы премии «Грэмми». Награды присуждаются на основе результатов онлайн-голосования, участие в котором может принять любой интернет-пользователь. Номинантов определяют путем учета объемов продаж записей, числа просмотров видеоклипов, а также активности в социальных сетях.