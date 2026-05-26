BTS победила в номинации «Артист года» на премии American Music Awards

American Music Awards учреждена в 1973 году в качестве альтернативы премии «Грэмми». Награды присуждаются на основе результатов онлайн-голосования, участие в котором может принять любой интернет-пользователь. Номинантов определяют путем учета объемов продаж записей, числа просмотров видеоклипов, а также активности в социальных сетях.