Бойцы ВВО привезли в Лаос винтовки, дроны и багги для подготовки спецназа

В Лаосскую Народно-Демократическую Республику прибыли военнослужащие Восточного военного округа, и встреча получилась не просто протокольной. Российских инструкторов ждали, чтобы запустить курс подготовки специальных подразделений Народной армии Лаоса «Тайфун-2026» и провести совместные учения «Ларос-2026», сообщает пресс-служба окружного штаба.
На полигоне Академии сухопутных войск «Коммадам» всё началось с торжественной церемонии, на которой присутствовали начальник Генштаба лаосской армии генерал-полковник Сайтяй Коммасит и руководитель учений от российской стороны полковник Иван Тараев. Атмосфера с первых минут сложилась дружелюбная, но деловая.
После официальной части гостям и участникам устроили показ техники и вооружения, от которого у любого военного профессионала загорелись бы глаза. Российская сторона выставила снайперские винтовки, разведывательные и FPV-дроны, средства радиоэлектронной борьбы, роботизированные наземные комплексы, а также мотоциклы, квадроциклы и багги. Вся эта техника уже обкатана в зоне специальной военной операции и доказала свою эффективность.
Теперь лаосским спецназовцам предстоит не просто посмотреть на оружие, а освоить его в деле. Навыки, полученные в ходе «Тайфуна-2026», пойдут в ход сразу же — на совместных учениях «Ларос-2026». Схема выстроена так, что теория и практика идут рука об руку, без пауз и раскачки.
Начальник Генштаба Народной армии Лаоса генерал-полковник Сайтяй Коммасит назвал курс и учения крайне важными для совершенствования методов управления и слаживания подразделений двух стран. По его словам, главная задача — достичь единства, сплочённости личного состава и повысить готовность к совместному решению задач по борьбе с терроризмом. Для Восточного военного округа это ещё и возможность укрепить военное сотрудничество в Юго-Восточной Азии, где российский опыт сегодня востребован как никогда.