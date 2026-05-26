Бойцы ВВО привезли в Лаос винтовки, дроны и багги для подготовки спецназа

Начальник Генштаба Народной армии Лаоса генерал-полковник Сайтяй Коммасит назвал курс и учения крайне важными для совершенствования методов управления и слаживания подразделений двух стран. По его словам, главная задача — достичь единства, сплочённости личного состава и повысить готовность к совместному решению задач по борьбе с терроризмом. Для Восточного военного округа это ещё и возможность укрепить военное сотрудничество в Юго-Восточной Азии, где российский опыт сегодня востребован как никогда.