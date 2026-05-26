Мэрия рассказала о подготовке к пляжному сезону в Красноярске

«Кроме Татышев-парка, традиционно спасательные посты организуют на Абаканской протоке (о. Отдыха, 20), озере-парке “Октябрьский” и в Песчанке. В этом году их количество будет увеличено с трех до семи благодаря краевой субсидии в размере 13,8 млн рублей. С учетом городского софинансирования еще по одному посту организуют в озеро-парке и на Абаканской протоке, два дополнительных установят в Песчанке. Кроме того, увеличится количество спасателей. Вместо двух человек на каждом посту работать будут трое. Спасательные посты укомплектованы всем необходимым оборудованием и инвентарем: SUP-досками, спасательными жилетами, кругами, тросами, комплектами для плавания, аптечками первой помощи, биноклями, мегафонами. Они также начнут свою работу 1 июня», — рассказали в администрации.