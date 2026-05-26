Мэрия рассказала о подготовке к пляжному сезону в Красноярске

В Красноярске увеличится количество оборудованных спасательных постов у водоемов, они будут работать все лето ежедневно с 09:00 до 21:00. Об этом рассказали в мэрии.
Пляжный сезон в краевом центре стартует 1 июня и продлится до 31 августа. На острове Татышев готовятся три пляжа: возле Октябрьского моста, залив Стрелка и озеро Зеркальное (Любовь). Купание там могут разрешить только при условии положительного санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора после взятия проб воды. Напомним, в прошлом году можно было купаться в озере Зеркальном и в водоеме у Октябрьского моста.
Всего на территории Красноярска 13 основных зон, в которых запрещено купание. Наиболее посещаемые из них — Абаканская протока Енисея, водные объекты острова Татышев, водоемы в районе Песчанки и озера-парка «Октябрьский». Сейчас там завершается установка знаков «Купаться запрещено!», до начала летнего периода у водных объектов разместят более 300 информационных указателей.
«Кроме Татышев-парка, традиционно спасательные посты организуют на Абаканской протоке (о. Отдыха, 20), озере-парке “Октябрьский” и в Песчанке. В этом году их количество будет увеличено с трех до семи благодаря краевой субсидии в размере 13,8 млн рублей. С учетом городского софинансирования еще по одному посту организуют в озеро-парке и на Абаканской протоке, два дополнительных установят в Песчанке. Кроме того, увеличится количество спасателей. Вместо двух человек на каждом посту работать будут трое. Спасательные посты укомплектованы всем необходимым оборудованием и инвентарем: SUP-досками, спасательными жилетами, кругами, тросами, комплектами для плавания, аптечками первой помощи, биноклями, мегафонами. Они также начнут свою работу 1 июня», — рассказали в администрации.
