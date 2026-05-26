С завтрашнего дня в Красноярске начинается сезон отключения горячей воды. По данным СГК, с 27 мая стартуют плановые испытания на ТЭЦ-2 — таким образом, горячее водоснабжение будет приостановлено в Октябрьском, Железнодорожном, Центральном, а также в большей части Свердловского районов. Нагревать воду горожанам предстоит до 5 июня.
В целом график работ выглядит следующим образом:
13 — 22 июня: работы на ТЭЦ-3 (Советский район);
15 — 24 июня: отключение по контуру ТЭЦ-1 (Ленинский и Кировский районы, Берёзовка, улицы Авиаторов, Партизана Железняка, Вавилова, Семафорная, Краснопресненская и 60 лет Октября);
2 — 4 июня, а также 3 — 13 августа: отключение в микрорайоне Солнечный.
Точную информацию об отключениях также можно узнать в своих УК и ТСЖ.