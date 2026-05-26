С завтрашнего дня в Красноярске начинается сезон отключения горячей воды. По данным СГК, с 27 мая стартуют плановые испытания на ТЭЦ-2 — таким образом, горячее водоснабжение будет приостановлено в Октябрьском, Железнодорожном, Центральном, а также в большей части Свердловского районов. Нагревать воду горожанам предстоит до 5 июня.