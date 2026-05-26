В Приангарье за сутки к людям вышли сразу несколько медведей

В Качугском районе работник предприятия рассказал правоохранителям, что видел медведя возле базы, расположенной на 115 км автодороги «Жигалово — Магистральный». «Кроме того, сообщения о выходе диких зверей поступило в дежурную часть ОМВД России по “Нижнеилимскому району”. Семью из двух взрослых и двух маленьких медведей видели идущими вдоль дороги вблизи рабочего поселка Янгель», — пояснили в МВД. На места происшествий выезжали экипажи полиции вместе с представителями службы по охране и использованию животного мира и общества охотников и рыболовов. «В ходе патрулирования территории полицейские и охотоведы диких животных не обнаружили», — добавили в МВД.