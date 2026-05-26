В Приангарье за сутки к людям вышли сразу несколько медведей

ИРКУТСК, 26 мая. /ТАСС/. Четыре факта выхода медведей к людям за сутки зафиксированы в Иркутской области. Медведи заходили на приусадебные участки в деревне, выходили к автодорогам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
«За минувшие сутки полицейские зафиксировали четыре факта выхода медведей к населенным пунктам. Хищники приблизились к людям в Братском, Нижнеилимском и Качугском районах. Так, вчера в дежурную часть полиции обратился житель поселка Зяба Братского района. Он сообщил, что днем медведь забрался на его приусадебный участок и повредил четыре улья. Также полицейским поступила информация о том, что медведь зашел на участок одного из жителей деревни Куватка Братского района», — говорится в сообщении.
В Качугском районе работник предприятия рассказал правоохранителям, что видел медведя возле базы, расположенной на 115 км автодороги «Жигалово — Магистральный». «Кроме того, сообщения о выходе диких зверей поступило в дежурную часть ОМВД России по “Нижнеилимскому району”. Семью из двух взрослых и двух маленьких медведей видели идущими вдоль дороги вблизи рабочего поселка Янгель», — пояснили в МВД. На места происшествий выезжали экипажи полиции вместе с представителями службы по охране и использованию животного мира и общества охотников и рыболовов. «В ходе патрулирования территории полицейские и охотоведы диких животных не обнаружили», — добавили в МВД.
В полиции рассказали, что при встрече с хищником нельзя подкармливать его, необходимо держать безопасную дистанцию и, по возможности, отогнать медведя громкими и резкими звуками — например, металлическими предметами.