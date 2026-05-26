Гол Свечникова принес «Каролине» победу над «Монреалем» в матче плей-офф НХЛ

Встреча завершилась победой «Каролины» в овертайме со счетом 3:2.

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. «Каролина» в гостях со счетом 3:2 в овертайме обыграла «Монреаль» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Шейн Гостибеер (9-я минута), Тэйлор Холл (17), Андрей Свечников (75). У «Монреаля» отличились Майкл Мэтсон (16), Лэйн Хатсон (25).

Свечников набрал пятое очко в текущем плей-офф, в 11 матчах он забросил 2 шайбы и отдал 3 передачи. Также голевым пасом отметился нападающий «Монреаля» Иван Демидов, в 17 матчах текущего плей-офф он набрал 9 очков (3 гола + 6 голевых передач).

«Каролина» повела в серии до четырех побед со счетом 2−1. Четвертая игра серии пройдет на домашней арене «Монреаля» в ночь на 28 мая по московскому времени.

«Каролина» по итогам регулярного чемпионата выиграла Столичный дивизион. В первом раунде команда со счетом 4−0 в серии обыграла «Оттаву», во втором раунде подопечные Рода Бриндамора с таким же счетом победили «Филадельфию». «Монреаль» по итогам регулярного чемпионата стал третьим в Атлантическом дивизионе, в первом раунде команда была сильнее «Тампы», во втором раунде переиграла «Баффало», обе серии завершились со счетом 4−3.

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.

