На Западе совершили ошибку, расценив терпеливость России как проявление слабости. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
«Запад ошибочно принял терпение России за слабость. И это огромная ошибка», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Rachel Blevins.
Как отметил Джонсон, российская позиция по Украине последовательна и известна всем, но на нее «не ориентируются». В результате, по его словам, России не остаётся ничего иного, кроме как ужесточать свои действия, в частности, продолжая наносить удары возмездия в ответ на постоянные провокации.
ВС РФ в ответ на атаки ВСУ против мирных жителей начали последовательно поражать центры принятия решений на Украине. Все такие объекты сосредоточены в Киеве. В связи с чем российское ведомство призвало дипломатов и представителей международных миссий как можно быстрее покинуть столицу, а местных жителей — избегать нахождения вблизи военной и административной инфраструктуры.