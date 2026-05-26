30 мая в Иркутске пройдет «Зеленый Марафон»

Гостей ждут забеги на разные дистанции, концерты, развлекательные активности для всей семьи и экологические акции. Все регистрационные взносы участников будут направлены в благотворительный фонд «Вклад в будущее» на поддержку инклюзивного образования детей с особенностями развития и опытом сиротства.
Для участников проведут забеги на 4,2 и 10 км. Будут организованы детские дистанции 50, 100 и 200 метров. Также состоятся инклюзивный забег на 60 метров и соревнования по северной ходьбе на 2 км.
Кроме этого, гости смогут проверить меткость в тире, сразиться в шахматном турнире, увидеть коллекцию одежды местных дизайнеров и необычное дефиле «Зеленый лук». На мастер-классах научат модно завязывать шнурки, создавать эксклюзивные ободки и делать редизайн старой одежды. Для спортсменов и зрителей приготовлены бесплатные угощения, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В этом году «Зеленый Марафон» пройдет одновременно в 60 городах России, от Владивостока до Калининграда, объединив свыше 140 тысяч бегунов. В Иркутске, как и в других регионах, участие в забеге бесплатное.
Проект стартовал в 2012 году как акция по озеленению городов, а сегодня превратился в масштабное социальное событие. За все время в нем приняли участие более миллиона человек. Зарегистрироваться на забег в Иркутске необходимо по ссылке.
