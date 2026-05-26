В Хабаровске мать помогала 11-летнему сыну избивать чужого ребёнка

В Хабаровске следователи возбудили уголовное дело после конфликта с участием несовершеннолетних во дворе одного из домов. Об этом сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
По данным следствия, конфликт произошёл между двумя 11-летними мальчиками и перерос в обоюдную драку. В ситуацию, как установили следователи, вмешалась мать одного из детей. По версии СК, женщина не остановила происходящее, а помогала своему сыну и подстрекала его к действиям, направленным на причинение телесных повреждений.
После случившегося обоим детям понадобилась медицинская помощь. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства конфликта: с чего началась драка, кто находился рядом, как действовали взрослые и какую роль каждый участник сыграл в произошедшем.
В соцсетях ранее распространялись эмоциональные публикации о драке во дворе в районе Рабочего городка. В них утверждалось, что женщина якобы удерживала чужого ребёнка и подстрекала сына к нападению, а один из мальчиков после избиения потерял сознание. Эти детали официально не подтверждены, их достоверность выяснят в ходе проверки.