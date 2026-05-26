В «Интер Майами» рассказали о характере травмы Месси

Футболист испытывает мышечную усталость в левом подколенном сухожилии.

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Замена аргентинского нападающего американского «Интер Майами» Лионеля Месси в последнем матче команды в Главной лиге футбола (MLS) была связана с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее ТАСС сообщал, что Месси получил травму в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (6:4). Аргентинец был заменен на 73-й минуте и ушел в подтрибунное помещение, держась за левую ногу.

В заявлении «Интер Майами» отмечается, что сроки возвращения игрока будут зависеть от клинического и функционального прогресса.

Ранее Месси вошел в расширенную заявку сборной Аргентины на чемпионат мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе сборная Аргентины, являющаяся действующим чемпионом мира, сыграет с командами Австрии, Алжира и Иордании.

Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В Европе аргентинец выступал за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024).

