Особый вид конькобежного спорта развивают в Хабаровске

Во время зимних Олимпийских игр 2014 года тренеры, спортсмены и болельщики праздновали триумф российской сборной, которая заняла первое общекомандное место. Значительный вклад в эту победу внесла команда по шорт-треку. Конькобежцы внесли в копилку наград пять из 33 медалей.
В Хабаровске внимательно следили за соревнованиями, и после окончания Олимпийских игр в Сочи, на Дальнем Востоке возросло число желающих заниматься шорт-треком.
Зрелищный и непредсказуемый спорт.
Представьте себе овальную трассу с небольшим радиусом поворота и четверых — восьмерых участников, стартующих одновременно. На экстремально высокой скорости они преодолевают дистанцию, «вписываются» в повороты, обгоняют друг друга. Побеждает тот, кто пересечёт финишную прямую первым. Учитывая опасность соревнований, особенно высокие требования предъявляют и к трассе, и к экипировке спортсменов.
Речь идет не о ралли, а о скоростном виде конькобежного спорта — шорт-треке.
В Хабаровске он развивается более 12 лет. Об особенностях этого вида спорта, его отличии от классического бега на коньках и о том, как занятия шорт-треком помогают ломать стереотипы о женщинах за рулем, рассказала тренер по конькобежному спорту спортивной школы Олимпийского резерва города Хабаровска «Максимум» Анна Живентьева.
В отличие от классического конькобежного спорта, в шорт-треке дистанции короче почти в четыре раза: 400 м против 111,25 на короткой дорожке, которая и дала название состязаниям. Спортсмены бегут против часовой стрелки по дорожкам, проложенным в хоккейной коробке. Внутренний радиус поворота — восемь метров, расстояние между ними 28,5 метров. В этом небольшом овале бегуны развивают скорость до 60 км в час. В классических забегах участники соревнуются попарно, показывая лучшее время. Шорт-трек — борьба шести — восьми человек на льду, побеждают в которой те, кто способен выстраивать тактику движения и обгона, маневрировать, блокируя траектории соперников, но так, чтобы никому не помешать или никого не задеть. Иначе — штрафные баллы и дисквалификация.
— Наш вид спорта отличается манёвренностью и непредвиденностью ситуаций. В классических забегах всё, в принципе, предсказуемо для тех, кто следит за спортсменами и знает, кто на что способен. В шорт-треке никто не может предугадать результат. В любой момент может случиться внезапное падение или столкновение. Падение чревато для всех участников: те, кто не на лидерских позициях, в дальнейшем выбывают из борьбы, к тому же, если упасть на такой скорости, травмы неизбежны. Толкнешь другого участника — тоже накажут. А учитывая, что ширина дорожки полметра, почти невозможно держать дистанцию и ехать идеально ровно, — рассказывает Анна Живентьева.
Коньки — творение скульптора.
Высокие требования к экипировке для тех, кто занимается шорт-треком — жизненная необходимость. Устойчивые к порезам комбинезоны, шлемы, перчатки, наколенники создают защитный барьер и спасают от серьезных травм.
Тренер рассказывает, что на соревнованиях высокого ранга спортсмены при заходе в поворот практически ложатся на лед — могут наклоняться под углом до 30 градусов. Тут вспоминаются уроки физики: при высокой скорости движения чем выше бегун поднимается ото льда, тем больше у него шансов вылететь из поворота. Третьей точкой опоры для конькобежцев при этом становится левая рука, а значит, перчатки в шорт-треке — не только защита, но и важная часть экипировки, по значимости немного уступающая конькам. Пластиковые напальчники помогают создать скольжение параллельно опорной ноге.
Ботинки для шорт-трека профессиональные спортсмены выбирают более придирчиво, чем светские красавицы модельную обувь. Ботинки должны надежно поддерживать голеностоп, а значит быть жесткими, идеально сидящими по ноге. Лезвия коньков для обеспечения лучшего наклона стачивают влево.
— Сейчас можно заказать ботинки в специальных мастерских. Для тех, кто серьезно занимается спортом, все строго индивидуально: спортсмен приезжает, садится на стул, мастер снимает гипсовые слепки с ног, по ним делает ботинки. Их изготавливают из нескольких слоев карбона. Это плавкий материал, для лучшей посадки его разогревают строительным феном и формируют ботинок так, чтобы он сидел идеально по ноге. Раньше, когда было сложно купить экипировку, мы выкручивались с помощью обычных кухонных плиток, — рассказывает Анна Живентьева и добавляет. — По программе «Спорт — норма жизни» нам закупили ботинки, мы очень довольны. Союз конькобежцев России стал здорово помогать: присылают комбинезоны, шлемы, перчатки. Это очень выручает.
Особенности тренировок.
Тренировки по шорт-треку проходят не только на льду, но и в учебном классе, тогда они напоминают шахматные партии. Тренер на доске с фигурами показывает ученикам тактику движения по дорожкам, объясняет правила постановки ног, наклонов туловища при прохождении того или иного отрезка дистанции.
Занятия конькобежными видами спорта требуют особых условий. Для шорт-трека необходимы стандартная хоккейная коробка и защитные маты шириной 40 см. Специальных спортивных объектов, удовлетворяющих таким условиям, в Хабаровске нет. Тренируются спортсмены в «Платинум арене». В летний период лед там растапливают, но для тренера это не повод прекращать работу. Конькобежцы встают на ролики и выполняют упражнения на асфальте.
Шорт-треком, как и большинством других видов спорта, начинают заниматься с юных лет. Официально в спортивную школу зачисляют с девяти, но находиться в резерве, учиться кататься на коньках можно и с шести лет. Найти перспективного спортсмена можно в любое время — даже во время прогулки в парке.
— Коллеги шутят, что у меня особая «чуйка» на них. Будущего мастера спорта России я «выловила» в парке «Динамо». Просто шла по аллее, вижу: девочка несётся на роликах. Следом идут две мамы, одна с коляской, другая с велосипедом. Я им говорю: «Чья девочка? Здравствуйте!» Одна отвечает: «Моя. А что?» Я говорю: «Я — тренер». Рассказала о нашем спорте, обменялись номерами телефонов. Мы тогда собирались выезжать в спортивный лагерь, после возвращения созвонились с мамой, в итоге «выловленная» девочка оказалась очень перспективной спортсменкой, — рассказывает Анна Живентьева.
Шорт-трек учит оперативно принимать решения при движении на большой скорости, расставлять приоритеты, «просчитывать» траектории перемещения противников. Такие навыки незаменимы не только на льду, но и в городе. Например, автолюбители, которые занимаются этим видом спорта, более успешно, а главное безопасно лавируют в потоке на оживленных трассах.