Особый вид конькобежного спорта развивают в Хабаровске

— Наш вид спорта отличается манёвренностью и непредвиденностью ситуаций. В классических забегах всё, в принципе, предсказуемо для тех, кто следит за спортсменами и знает, кто на что способен. В шорт-треке никто не может предугадать результат. В любой момент может случиться внезапное падение или столкновение. Падение чревато для всех участников: те, кто не на лидерских позициях, в дальнейшем выбывают из борьбы, к тому же, если упасть на такой скорости, травмы неизбежны. Толкнешь другого участника — тоже накажут. А учитывая, что ширина дорожки полметра, почти невозможно держать дистанцию и ехать идеально ровно, — рассказывает Анна Живентьева.