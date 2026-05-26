Народные приметы на 27 мая: чего нельзя делать в день Сидора Огуречника?

День памяти Исидора Ростовского в старину называли «Бокогрей», поскольку теплое солнце уже не оставляло шансов холодам. Крестьяне без опаски высаживали различные культуры (в том числе рассаду огурцов, благодаря чему дата известна еще и как «Огуречник», — прим.ред.) и были уверены, что впереди их ждет хорошая погода и богатый урожай. Люди старались не сидеть дома, а как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Существовало правило: встать против ветра, чтобы он «выдул» из человека все болезни, и подставить лицо солнечным лучам, чтобы получить много сил для тяжелого труда.