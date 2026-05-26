Народные приметы на 27 мая: чего нельзя делать в день Сидора Огуречника?

27 мая верующие вспоминают блаженного Исидора Ростовского, в народном календаре — Сидор Огуречник или Бокогрей. С давних времен с этой датой люди связывали приметы и обычаи. Наши предки верили, что соблюдение ряда запретов поможет им отвести от дома беду и привлечь богатство.
Расскажем, как было принято вести себя на Руси 27 мая, чтобы избежать неприятностей и защитить близких от сглаза и порчи.
Народные приметы на 27 мая: что нельзя делать.
В этот день не рекомендуется ходить на работу привычным путем. Важно выбрать другую дорогу, чтоб нечистую с толку сбить. Если же отправиться по делам обычным маршрутом, темные силы могут лишить удачи и оставить без копейки в кармане.
Не следует надевать старые и грязные вещи. Одежда должна выглядеть прилично, иначе можно захворать.
Недуги и бессилие в старину прочили тем, кто хлеб ножом отрезает. Считалось, что 27 мая выпечку нужно руками разламывать, а не то в доме все переругаются.
Супругам не разрешается спать на одной подушке и под разными одеялами, это может стать причиной расставания.
Чтобы муж любовницу не завел, жена не должна ужинать раньше него. Также ей не следует заплетать в его присутствии косу.
Если женщина беременна, ей ни в коем случае не стоит семечки грызть. У той, что забудет про это правило, ребенок рябым будет.
На Руси говорили, что 27 мая нельзя делать покупки без торга. Надо попробовать хоть немного сбить цену. В противном случае до конца года придется жить в нужде.
Торговцам же не разрешается скандалить с покупателями и обманывать их, так как удача отвернется.
Народные приметы на 27 мая: что можно делать.
День памяти Исидора Ростовского в старину называли «Бокогрей», поскольку теплое солнце уже не оставляло шансов холодам. Крестьяне без опаски высаживали различные культуры (в том числе рассаду огурцов, благодаря чему дата известна еще и как «Огуречник», — прим.ред.) и были уверены, что впереди их ждет хорошая погода и богатый урожай. Люди старались не сидеть дома, а как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Существовало правило: встать против ветра, чтобы он «выдул» из человека все болезни, и подставить лицо солнечным лучам, чтобы получить много сил для тяжелого труда.
Если верить приметам, 27 мая следует как можно больше помогать нуждающимся. За семь добрых дел можно получить прощение семи прегрешений, верили наши пращуры.
Обязательным блюдом этого дня считались зеленые щи. А вот уху варить было не принято: якобы из-за нее деньги в семье водиться не будут.
На Руси день называли подходящим для знакомств. Тем, кто мечтает найти себе пару, стоит отправиться на прогулку. Можно назначать свидания и свататься.
Разрешается принимать гостей. Но если кто явится без приглашения, стоит незаметно прикоснуться к нему веточкой чертополоха, а после ухода визитера необходимо вымыть порог в трех водах. Так, согласно старинным поверьям, точно получится защитить домочадцев от сглаза и порчи.
Также в давние времена верили, что 27 мая обостряется интуиция. Можно принимать решения о смене работы или места жительства, планировать расходы, начинать сотрудничество с новыми людьми, подписывать документы. При этом наши предки предупреждали: спешка — главный враг. К серьезным вопросам стоит подходить основательно: семь раз отмерь, один раз отрежь.
Народные приметы о погоде на 27 мая.
В старину говорили, что ясная погода в день Сидора Бокогрея обещает теплое лето. Если после обеда поднимется ветер, август окажется холодным, а осень придет раньше положенного срока.
Затянутое облаками небо 27 мая — предвестник дождливого июня.
Если в этот день ливень не унимается, то и лето «мокрым» будет.
На улице жара и безветрие? Следующий сезон окажется засушливым.
Хорошая, солнечная погода — обещание богатого урожая огурцов. Если за окошком ненастье, то много овощей ближайшим летом собрать не получится.
Именинники 27 мая.
В этот день именины отмечают Александр, Иван, Исидор, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Тихон и Яков.