Юрий Трутнев и Владимир Якушев обсудили развитие ДФО

Партия «Единая Россия» провела во Владивостоке окружной отчётно программный форум «Есть результат!», посвящённый итогам развития Дальнего Востока, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. В мероприятии участвовали заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев, а также делегаты из регионов ДФО. Хабаровский край представила масштабная делегация, в том числе вице губернатор Сергей Кузнецов, депутат Госдумы Максим Иванов и мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Владимир Якушев подчеркнул, что Дальний Восток — стратегический приоритет для «Единой России». Совместно с Правительством РФ партия обеспечила принятие 100 законов по развитию макрорегиона, включая закон о северном завозе и программу дальневосточного гектара.
Юрий Трутнев напомнил, что с 2013 года Дальний Восток опережает среднероссийские темпы развития на 30% по ключевым показателям. В Хабаровском крае привлечены 775 млрд рублей инвестиций, создано 20 тысяч рабочих мест, запущен комбинат на Малмыжском месторождении, построена частная железная дорога и современный угольный терминал.
Депутат Госдумы, секретарь реготделения «Единой России» Максим Иванов отметил слаженную работу команды: полпреда Юрия Трутнева, губернатора Дмитрия Демешина, партии, депутатов и активистов. Вице губернатор Сергей Кузнецов добавил, что достигнутые успехи станут фундаментом для дальнейшего роста и повышения качества жизни в регионе.
На тематических площадках форума обсуждались поддержка участников СВО, благоустройство и сохранение человеческого капитала. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук выступил с инициативой внедрить единые градостроительные стандарты.
Собранные предложения войдут в новую Народную программу партии, которую примут летом текущего года.
