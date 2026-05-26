Клещи кусали свердловчан чаще всего в России

По данным на 20 мая, с начала сезона в Свердловской области зарегистрировали 7,1 тыс. пострадавших от присасывания клещей. Это в 1,6 раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя. Чаще всего пострадавшие обращались к медикам в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. С начала года проведено 64,4 тыс. вакцинаций и 166 тыс. ревакцинаций против энцефалита.