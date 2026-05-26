44 мигранта выдворят из страны после трехдневных рейдов полиции в Красноярском крае (видео)

С 20 по 22 мая сотрудники полиции вместе с другими ведомствами провели в Красноярском крае масштабную проверку соблюдения миграционных законов. Итогом рейда стал 201 выявленный случай нарушений.
Среди самых частых — незаконная работа иностранцев на территории региона, а также несоблюдение правил въезда и режима пребывания в России. 44 иностранца выдворят за пределы страны, 39 мигрантам закрыли въезд в Россию. Кроме того, 28 нарушителей получили сокращение срока временного пребывания.
Полицейские также проверили работодателей: в отношении 12 компаний и предпринимателей составили 35 протоколов за нелегальное привлечение мигрантов к труду. Общая сумма штрафов превысила 670 тысяч рублей.
Помимо этого, собрано 18 материалов по фактам организации незаконной миграции, фиктивной регистрации и постановки на учет, по которым уже возбудили 7 уголовных дел.
