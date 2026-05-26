Хабаровский ветеран СВО провёл мастер-класс по метанию ножа в Омске

Ветеран специальной военной операции из Хабаровска Евгений Шнайдер приехал в Омск восстанавливать здоровье, но даже санаторный режим не смог удержать его в четырёх стенах. Кандидат в мастера спорта по спортивному метанию ножа решил, что лечение лечением, а дело — делом, и организовал для таких же ветеранов, съехавшихся в санаторий из разных уголков страны, настоящий мастер-класс.
Метание ножа — дисциплина, требующая твёрдой руки, холодного расчёта и полной концентрации. Именно эти качества Шнайдер оттачивал и на фронте, и на тренировках. Теперь он передаёт их тем, кто, как и он сам, прошёл через боевые действия и ищет точку опоры в мирной жизни. Спорт в этом смысле оказался идеальным инструментом.
«Такие встречи вдохновляют нас на более интенсивные тренировки и новые результаты», — поделился Евгений Шнайдер. Для него самого это был не просто урок, а возможность доказать своим же товарищам, что ранение — не приговор, а спорт способен стать тем стержнем, на котором держится возвращение к активной жизни.
Фонд «Защитники Отечества», который курирует реабилитацию ветеранов, поддержал инициативу. В организации подчёркивают, что восстановление не ограничивается медицинскими процедурами. Возможность оставаться наставником, передавать опыт и мотивировать других — такая же важная часть возвращения в строй, только уже гражданский. И хабаровский ветеран в Омске это наглядно показал.