Средний возраст нижегородского госслужащего составил 40 лет

Средний возраст нижегородского госслужащего составляет 40 лет. Об этом сообщил министр кадровой политики региона Роман Марков 25 мая в ходе XV Международного симпозиума «История и политика: “Государственное и муниципальное управление в России: традиции и современность”, посвящённого 80-летию Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС.
Министр привел данные социологического опроса, согласно результатам которого 47% молодежи хотели бы стать госслужащими.
При этом 61% респондентов заявили, что испытали трудности при поступлении на госслужбу или при переходе из одного органа власти в другой.
29% респондентов осознают, что у госслужащего низкая зарплата, 18% не имеют профессионального опыта, еще 12% опрошенных столкнулись с бюрократией при трудоустройстве.
Глава министерства кадровой политики отметил, что сегодня у молодых людей есть возможность пройти комплексную подготовку в рамках Всероссийской программы сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих «Госстарт», включающие стажировки в правительстве Нижегородской области.
Как сообщалось ранее, талантливую молодежь планируется активнее привлекать к решению задач экономики Нижегородской области.