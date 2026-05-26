Средний возраст нижегородского госслужащего составил 40 лет

На госслужбу хотели бы пойти почти половина опрошенных представителей молодого поколения.

Источник: Время

Средний возраст нижегородского госслужащего составляет 40 лет. Об этом сообщил министр кадровой политики региона Роман Марков 25 мая в ходе XV Международного симпозиума «История и политика: “Государственное и муниципальное управление в России: традиции и современность”, посвящённого 80-летию Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС.

Министр привел данные социологического опроса, согласно результатам которого 47% молодежи хотели бы стать госслужащими.

При этом 61% респондентов заявили, что испытали трудности при поступлении на госслужбу или при переходе из одного органа власти в другой.

29% респондентов осознают, что у госслужащего низкая зарплата, 18% не имеют профессионального опыта, еще 12% опрошенных столкнулись с бюрократией при трудоустройстве.

Глава министерства кадровой политики отметил, что сегодня у молодых людей есть возможность пройти комплексную подготовку в рамках Всероссийской программы сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих «Госстарт», включающие стажировки в правительстве Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, талантливую молодежь планируется активнее привлекать к решению задач экономики Нижегородской области.