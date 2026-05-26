Россиянам назвали частный возраст заболевания раком кожи

Пик заболеваемости раком кожи в России наблюдается в 70−75 лет. При этом меланома может появиться практически у любого человека в любом возрасте, отметил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.
«Рост заболеваемости широко распространяется в возрастной категории с 50 до 85 лет, пик приходится на 70−75 лет. При этом важно понимать: меланома может возникнуть практически у любого человека и в любом возрасте», — сказал специалист для РИА Новости.
По словам врача, меланома поражает не только кожные покровы — она может появиться на глазу, на слизистых оболочках полости рта и кишечника.
Каприн особо подчеркнул основную опасность меланомы — способность стремительно давать метастазы.
Как ранее писал KP.RU, у президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы обнаружили рак кожи.