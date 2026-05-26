Студенты из Красноярского края выступят в финале чемпионата «Профессионалы»

Команда Красноярского края примет участие в финале чемпионата «Профессионалы» по инновационным и креативным компетенциям. Соревнования стартуют 27 мая в Нижнем Новгороде и пройдут в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Регион на всероссийском финале представят четыре студента колледжей и техникумов. В компетенции «Графический дизайн» выступит студентка Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства Кристина Верейко. Ее однокурсница Анастасия Рудакова представит край в направлении «Моушн-дизайн». В компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» за победу поборется студент Аэрокосмического колледжа СибГУ имени Решетнева Владислав Любимов. В направлении «Разработка мобильных приложений» выступит студент Малиновского филиала Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства Степан Величкин. Помимо соревновательной программы, участников ждет деловая программа, посвященная развитию современных компетенций и подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей. Итоги чемпионата подведут 1 июня.