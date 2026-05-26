В Госдуме хотят увеличить число отпускных дней в году до 35

Депутат Госдумы Николай Новичков заявил ТАСС, что минимальную продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска стоит увеличить с 28 до 35 дней. Основная причина — необходимость компенсировать выходные, которые фактически «теряются» внутри отпускного периода.
По словам парламентария, сейчас в 28 днях учитываются и рабочие, и нерабочие дни. Он предложил добавить к отпуску еще одну неделю, чтобы общая продолжительность составила 35 календарных дней, включающих как рабочие, так и выходные. Такая мера, по мнению депутата, позволит работающим россиянам полноценно отдыхать, предотвратит профессиональное выгорание и поможет восстановить силы.
Новичков также подчеркнул, что важно сохранить возможность дробить отпуск на части в течение года. Согласно Трудовому кодексу, одна из частей не может быть короче 14 календарных дней, что автоматически захватывает минимум четыре выходных. При этом стандартная продолжительность отпуска составляет 28 дней, а для отдельных категорий (например, инвалидов) предусмотрены удлиненные отпуска — не менее 30 дней.