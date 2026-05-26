В Госдуме хотят увеличить число отпускных дней в году до 35

Новичков также подчеркнул, что важно сохранить возможность дробить отпуск на части в течение года. Согласно Трудовому кодексу, одна из частей не может быть короче 14 календарных дней, что автоматически захватывает минимум четыре выходных. При этом стандартная продолжительность отпуска составляет 28 дней, а для отдельных категорий (например, инвалидов) предусмотрены удлиненные отпуска — не менее 30 дней.