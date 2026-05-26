Белорусский фониатр сказала, что имбирь помогает голосу, а коньяк и мед требуют осторожности

Белорусский фониатр сказала, как имбирь помогает голосу и голосовым связкам.

Источник: Комсомольская правда

Врач-фониатр, заведующая фониатрическим отделением консультативной поликлиники Республиканского научно-практического центра оториноларингологии Наталья Конойко сказала YouTube-каналу «Смотри и живи», что имбирь помогает голосу, а вот коньяк и мед для этих целей — тоже вариант, но требуют осторожности.

Так, свежий имбирь, по словам белорусского специалиста, борется с простудой и весьма эффективно восстанавливает голосовые связки.

«В моей практике был случай, когда регулярное жевание свежего имбиря помогло актрисе вылечить узелки на голосовых складках. Самый простой и универсальный способ применения — заваривать чай со свежим или натертым имбирем», — сказала Наталья Конойко.

(Отметим, что врачи предупреждают и о том, что от имбиря лучше воздержаться при приеме препаратов от давления.).

С коньяком для временного «разогрева» голосовых складок надо быть осторожным. Да, он расширяет сосуды, снимает напряжение нервной системы, но при регулярном применении возможна и полная потеря голоса. Мед же опасен как аллергическими реакциями, так и провоцированием раздражения в горле.

