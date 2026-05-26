В Хабаровске утвердили даты проведения ВПР в следующем учебном году

Для студентов, получающих среднее специальное образование, установили иные сроки проведения ВПР. В колледжах мероприятия пройдут уже осенью этого года — с 14 сентября по 5 октября. Сдать работы должны только студенты первых курсов, которые проходят обучение очно. Для проверки их знаний предусмотрено по 90 минут на каждый из 11 предметов, из которых 10 — общие дисциплины, один — профильный.