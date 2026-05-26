В Хабаровске утвердили даты проведения ВПР в следующем учебном году

Даты всероссийских проверочных работ (ВПР) на следующий учебный год определили для хабаровских школьников и студентов колледжей. Соответствующий приказ опубликовал Рособрнадзор. Даты проверочных мероприятий — в материале ИА «Хабаровский край сегодня».
Традиционно ВПР проведут в течение нескольких недель, школьники проверят свои знания в следующем 2027 году — с 19 апреля по 21 мая. На написание работ учащимся четвертых-восьмых и десятых классов отведено по 45 минут на каждый предмет.
Для студентов, получающих среднее специальное образование, установили иные сроки проведения ВПР. В колледжах мероприятия пройдут уже осенью этого года — с 14 сентября по 5 октября. Сдать работы должны только студенты первых курсов, которые проходят обучение очно. Для проверки их знаний предусмотрено по 90 минут на каждый из 11 предметов, из которых 10 — общие дисциплины, один — профильный.
Напомним, что проверить свои знания в скором времени предстоит и выпускникам школ, для которых также определены даты сдачи ЕГЭ. Экзамены для одиннадцатиклассников начнутся с 1 июня и завершатся 9 июля.