«Арктикуголь» ожидает делегацию из Сеула для работы на Шпицбергене

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Трест «Арктикуголь» в ближайшее время ожидает прибытия делегации из Республики Корея для обсуждения участия в проектах на Шпицбергене и возможного использования российской инфраструктуры архипелага в научных и логистических целях. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор государственного треста Ильдар Неверов.
«Визит корейской делегации запланирован ориентировочно через две недели. При этом международное взаимодействие на базе инфраструктуры треста носит регулярный характер — практически еженедельно в проектах на Шпицбергене работают представители ряда европейских стран», — сказал он.
Неверов отметил, что трест ведет сотрудничество и с китайскими партнерами. Так, 7 мая с Университетом Циндао был подписан всесторонний меморандум о взаимодействии. В рамках этого сотрудничества китайские ученые совершили переход из Мурманска в Баренцбург, преодолев маршрут через три моря. «Для них это, по сути, стало новой исследовательской и логистической практикой», — добавил Неверов.
Россия ведет экономическую деятельность на Шпицбергене более 90 лет. В 1931 году был основан государственный трест «Арктикуголь», который добывает 120 тыс. тонн угля в год. Компания владеет на Шпицбергене территорией в 251 кв. км.